Тайное становится явным: мы тонем в долгах?

Пока внимание мировой общественности приковано к встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а отечественной — к“мужскому разговору бляхарей” с сыном президента, страна теряет свой последний финансовый запас — золото-валютные резервы. По слухам, за лето надо отдать миллиард долгов. Без МВФ этот миллиард становится “золотым”. Населению предложено спасать родину за свой счет: манипулятивное повышение средней зарплаты совпало с реальным повышением цен на проезд и коммунальные услуги.



С конца прошлого года украинские чиновники на всех уровнях власти монотонно повторяли одну и ту же мантру: “МВФ приедет, МВФ — ссудит”. Очевидно, что была дана установка делать хорошую мину при плохой игре и уверять народ, что спасение близко, с МВФ все оговорено, осталась последняя мелочь - “добазариться” на счет Антикоррупционного суда. Ну, и цен на газ в пакете с ним. В общем, как формула шампуня — два в одном. Решим вопрос — и деньги наши.



Но время шло, вопрос не решался и денег нам не давали. Бурная радость от выделенного Евросоюзом кредита на сумму 1 млрд евро (решение ЕС вступило в силу 9 июля) померкла, как только стало понятно, что дадут не все и не сразу, а только частями - за хорошее поведение. Как корм в цирке. Да и не хватит нам этого миллиарда на все текущие дыры.



МВФ же просто перестал “отвечать на звонки”. Поэтому слова главы НБУ Якова Смолия, что миссия, которую ожидали “сразу после принятия закона об антикоррупционном суде”, приедет в конце лета — это его личное “умозаключение”.

Симптоматично, что одновременно с очередными выпуском облигаций и сообщением о снижении золото-валютных запасов, Нацбанк снова повысил учетную ставку — до 17,5%.