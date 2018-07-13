Назван самый безопасный этаж в отелях

Специалисты в индустрии путешествий рассказали, на каких этажах в отеле селиться безопаснее всего, а также поделились другими советами, которые могут спасти в поездке жизнь. Об этом сообщает The Sun.



Автор книги о гостиницах Сара Шлихтер порекомендовала не селиться на первом этаже и добавила, что многие эксперты советуют выбирать между третьим и шестым этажами, так как они расположены достаточно высоко. «В них будет труднее проникнуть мошенникам, и они ближе к пожарным лестницам», — пояснила Шлихтер.



Помимо этого, следует всегда самостоятельно отслеживать по навигатору дорогу, по которой везет таксист, а также сообщать родственникам и друзьям о своих планах и передвижениях.



Наличные деньги посоветовали хранить в обуви или колпачке от губной помады, а другие ценные вещи разложить по разным сумкам или карманам. «Если вы путешествуете один, то берите на ресепшене два ключа и положите один в кошелек, а другой в карман», — пишет издание.

