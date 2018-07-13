Опубликовано первое за два года видео с Сенцовым

В пятницу, 13 июля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который отбывает наказание в российской тюрьме, исполняется 42 года.







В день рождения украинца было опубликовано первое за два года видео в колонии в Лабытнанги.



При этом отмечается, что кадры были сняты на 18-й день голодовки, в конце мая, когда Сенцов говорил по телефону с Ксенией Собчак и ее матерью Людмилой Нарусовой.



Кроме того, сегодня появился текст ходотайства к президенту России Владимиру Путину от матери Сенцова о помиловании украинца.





“Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества”, - публикует текст прошения Громадське.



Людмила Сенцова добавила, что “все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья”.



“Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца”, - пишет мать режиссера.



В связи с этим она просит президента РФ проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова.



Ходатайство написали 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

