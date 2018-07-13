Украина будет обеспечена хлором для обеззараживания питьевой воды – Гройсман

Украина будет обеспечена жидким хлором для обеззараживания питьевой воды, несмотря на остановку завода "Днипроазот", заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.



"Что касается хлора – я поручил системно заниматься этим вопросом вице-премьер министру Геннадию Зубко, и тот план, который на сегодня представлен, говорит о том, что хлор в Украине будет. Что касается предприятия ("Днипроазот" – ИФ) – я готов сделать все, чтобы сберечь рабочие места, но пока что инструментов у меня нет", - сказал В.Гройсман.



Он добавил, что "Днипроазот" должен покупать газ по рыночной стоимости, и государство не может продавать ему газ по цене ниже его себестоимости.



"Днипроазот" покупает газ так, как и вся украинская промышленность. Нет газа дешевле. Я думал, как это можно сделать. У меня нет ответа на этот вопрос. Найдите хоть одного добытчика газа, который продаст газ дешевле. Государство также не может продавать газ дешевле, чем его стоимость", - отметил премьер-министр.



Он также сообщил, что правительство ищет возможности международного финансирования очистки рек, поскольку "Украине это не по карману".



Как сообщалось, в середине июня АО "Днипроазот" – производитель жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство этого вещества. В связи с этим, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. На некоторых предприятиях отрасли остатков хлора оставалось от недели до 20 дней.



В "Киевводоканале" ранее предупредили, что из-за прекращения поставок обеззараживателя могут быть проблемы с питьевой водой, однако потом сообщили, что Киев достаточно обеспечен хлором, а в Украине рассматривают варианты замены этого раствора.

