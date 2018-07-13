Порошенко: в документах саммита НАТО впервые продемонстрировано, что Россия - агрессор

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что на востоке Украины не замороженный конфликт, как некоторые пытаются это представить, а настоящая война из-за агрессии России против Украины, от которой продолжают погибать украинские военные и гражданские.



"Это общая позиция всех стран, которые дали нам гарантии безопасности. Первое - это не замороженный конфликт", - отметил П.Порошенко в интервью телеканалу France 24, сообщает сайт президента в пятницу.



"Это реальная горячая война из-за российской агрессии на востоке моей страны. Это суверенная украинская территория, и Россия туда направляет войска, чтобы убивать украинцев", - подчеркнул глава государства, напомнив о жертвах среди военных и гражданского населения на Донбассе.



Касательно инициативы по внедрению миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбасс П.Порошенко подчеркнул, что основная ее задача - остановить боевые действия и обеспечить вывод войск агрессора с территории Украины.



"Миротворцы не должны возвращать украинский суверенитет – мы можем сделать это через политический процесс – они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев под мандатом СБ ООН сможет помочь нам вывести российские войска с этой территории, вывести российские танки, артиллерию", - сказал президент.



В то же время, он констатировал, что введения миротворцев не происходит из-за блокирования этого вопроса именно Россией, несмотря на то, что она является одним из подписантов Будапештского меморандума и выступала гарантом безопасности Украины.



"Этого не происходит, и Россия должна объяснить всему миру, почему они против. Миротворцы – международные силы, объективный источник информации - придут туда, защищать местное население и создадут политические и оборонные предпосылки для имплементации Минских соглашений. У нас есть гарантии безопасности со стороны России в Будапештском меморандуме, у нас есть подпись России под Минскими соглашениями, у нас есть российская ответственность. Это очень важно", - сказал П.Порошенко.



Президент Украины особо подчеркнул, что Российскую Федерацию, наконец, стали признавать агрессором не только на словах, но и в документах.



"Россия - агрессор. И это впервые продемонстрировано в документах этого саммита НАТО, агрессивные действия России привели к этой ситуации. И это общее понимание, что это Россия и это агрессия", - подчеркнул президент Украины.

