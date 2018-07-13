Киев попал в список самых дорогих городов мира

Киев занял 75 место из 77 в рейтинге самых дорогих городов мира. Соответствующий рейтинг опубликовал швейцарский банк UBS, передает УНН.



Так, по данным банка, Киев занимает 75 строчку рейтинга городов по уровню стоимости жизни. Для приобретения минимального набора необходимых товаров и услуг семье из трех человек необходимо тратить 1 617 долларов в месяц.



В десятку лидеров вошли Цюрих, жителям которого на жизнь надо тратить 4 260 долларов в месяц, Женева — 4 165 долларов, Осло — 3 958 долларов, Копенгаген — 3 897 долларов, Нью-Йорк — 3 673 долларов, Токио — 3 654 долларов, Милан — 3 505 долларов, Лондон — 3 411 долларов, Чикаго — 3 405 долларов, Хельсинки — 3 370 долларов.



На последнем месте оказался Каир (1 272 долларов).



Москва заняла 54 строчку рейтинга — 2 264 долларов, а Варшава — 63 место с расходами в 2 085 долларов.

