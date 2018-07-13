Порошенко: люди, которых требует освободить Россия, реальные преступники

Президент Петр Порошенко надеется на положительное решение вопроса по освобождению заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и подчеркивает, что люди, которых требует освободить Россия - реальные преступники. Об этом Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу France 24, передает УНН.



"Я настроен оптимистично, потому что все лидеры государств-членов, с которыми я встретился, более 15 в том числе президент (Франции - ред.) Макрон, знают имена политических заключенных в России. Сенцов, Сущенко, который был журналистом украинской СМИ аккредитованного в Париже. Его незаконно арестовали в Москве. Президент Макрон и первая леди знают его имя и настаивают на поднятии этого вопроса на встрече с Путиным ", - подчеркнул глава государства.



В то же время, Президент обратил внимание на то, что люди, которых требует освободить Россия - реальные преступники, а содержащиеся в России украинские граждане - преследуются за патриотизм и являются политическими заключенными.

