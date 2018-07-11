Судья Подус Leaks: Гигабайты коррупционной переписки судьи из Харькова показали хакеры

В сеть Интернет попала личная переписка Анны Подус с скандально известным народным депутатом от партии “Возрождение“ Дмитрием Святашем и его адвокатами.

Об этом сообщают хакеры, которыми были опубликованы данные электронной почты судьи Дзержинского районного суда г. Харькова Анны Подус.

Опубликованные материалы подтверждают преступный сговор группы лиц и умышленное злоупотребление Анной Подус, судьей Дзержинского районного суда г. Харькова, своими должностными полномочиями.

Из опубликованной переписки Анны Подус с харьковским адвокатом Юлией Плетневой становится очевидным, что зачинщиком коррумпирования сотрудника правосудия был Дмитрий Святаш и юрист Корпорации “АИС“ Наталья Осипчук.

Целью получения неправосудного судебного решения была отмена ограничения выезда Дмитрию Святашу за пределы страны, которое было введено в отношении него Дзержинским районным судом г. Киева в марте 2018 года.

В марте 2018 года нардеп обратился в Дзержинский районный суд г. Харькова с жалобой на действия государственного исполнителя, которым было открыто исполнительное производство по взыскании со Святаша баснословных долгов. Проект жалобы был подготовлен юристом Корпорации “АИС“ – Натальей Осипчук и отправлен на адрес электронной почты Дмитрия Святаша, который зарегистрирован на сервере AIS.

Далее жалоба для согласования перекочевала к Юлии Плетневой, харьковскому адвокату, которая перенаправила всю цепочку переписки Анне Подус – судье Дзержинского районного суда г. Харькова.

С небольшим временным разрывом, на электронный адрес Анны Подус пришел проект судебного решения, который Анна Сергеевна с незначительными правками подписала 11.07.2018 г. При этом, не посчитала нужным вызвать участников процесса, хотя изначально планировала.

Сама Анна Подус не отрицает, что ее личные электронные ящики, которыми она пользовалась с 2008 по 2018 год были взломаны злоумышленниками в связи с чем обратилась с жалобой в Высший Совет Правосудия.

На данный момент скандальное судебное решение не вступило в законную силу и подлежит обжалованию, так что Сейшелы пока не светят Дмитрию Святашу, об этом сообщает руководство Дзержинского районного суда г. Харькова, которое было вынуждено вмешаться в ситуацию. Но устоит ли Государственная пограничная служба против соблазна выпустить депутата зарубеж?