В Украине на выходных слегка посвежеет

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты. Из Центральной Европы на западную часть страны распространится более прохладный воздух, остальная территория останется в теплой воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на Левобережье и местами в западных областях, днем в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 10-15°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 13-18°, в южной части местами 20-22°, днем 23-28°, на юге и востоке страны до 32°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 июля самая высокая температура днем была +33,2 в 1951 году, самая низкая ночью +8 в 1911 году.

15 июля в западной части дожди, грозы, днем местами сильные дожди; температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на Закарпатье 21-26°.

На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы (лишь на юге ночью без осадков); температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в южных и восточных областях ночью 16-21°, днем 25-30°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

13 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 24-28°; в Днепре возле Киева 23°.