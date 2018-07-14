РФ построила 66% морского участка Турецкого потока

Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.

Российский газовый монополист Газпромпостроил 66% морского участка Турецкого потока по двум ниткам, сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время по двум ниткам уложено более 1230 километров труб, что составляет 66% от общей протяженности морского участка газопровода", – говорится в сообщении.

Введение в эксплуатацию газопровода из двух ниток общей производительностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год намечено до 30 декабря 2019 года.