В Украине зафиксирован четвертый случай заболевания дифтерией – Минздрав

В Черниговской области зафиксирован четвертый случай заболевания дифтерией в Украине, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В Центральную районную больницу Нежинского района поступил 11-летний мальчик с отеком шеи и подозрением на дифтерию, который болел дома в течение пяти дней. Ему ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние тяжелое, он сейчас находится в реанимации. Из области за ним уже выехал реанимобиль, поэтому в ближайшее время мальчик будет доставлен в областную реанимацию", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в субботу в поселок, где проживает мальчик, выедет команда эпидемиологов для проведения обследования контактных лиц, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры, в частности, профилактическое лечение или прививки.