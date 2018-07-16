Пакт Путина–Трампа

Обидно до слез: Путин с Дональдом будет полтора часа тереть без свидетелей! В Готическом зале ихнего гребаного финского дворца. А потом еще совместный обед с лобстерами, кабачковой икрой и фрикасе. На месте агрессора, безусловно, должен быть наш главком. Он заслужил. Недавно читал бигборд Петра Алексеевича. За душу берет. Без шуток. Пишет, что армия защищает державу, «мова» что-то делает с сердцем, а вера оберегает его душу. Поэтично, афористично и по-хорошему пафосно. Так почему в Хельсинки едет Путин, а не он?!!



Думаю, без всякого преувеличения саммит в столице ихней Финляндии надо назвать «Хельсинским сговором». За нашей спиной будут решать судьбу нации. Никого не пригласили. Даже Климкина в туалете не заперли. Пакт Дональда–Путина. Соглашение о разделе нашей независимой территории и Европейского Союза на зоны влияния. Очень тревожно. Как назло, Рада слиняла на длительные каникулы. А сегодня, как никогда, необходимо чрезвычайное заседание парламента воюющей страны. Надо срочно принять обращение к законодательным органам стран мира, включая Гондурас, по поводу бесчинства, которое творят на сепаратных переговорах американский и российский президенты. За лобстерами и стаканом «сухаря» они одним росчерком пера решают судьбу древней многомиллионной державы. Более циничное, унизительное и непереносимое отношение к истории Украины даже трудно себе представить.



Такой новый мировой порядок нам не нужен. Не за то стоял майдан, чтобы блестящие итоги революции достоинства подвергались ревизии прямо в Готическом зале. И место такое, гады, подобрали с намеком. Типа не волнуйтесь, все будет готично

Когда Дональд подавится лобстером – это будет тайный знак представить Тимошенко в качестве преемницы главкома. Такой вот коварный план, подрывающий нашу офигенную национальную безопасность.

Понятное дело, что поневоле возникают исторические, целиком оправданные параллели. Кто из них Молотов, а кто Риббентроп, думаю, объяснять не надо. Такой новый мировой порядок нам не нужен. Не за то стоял майдан, чтобы блестящие итоги революции достоинства подвергались ревизии прямо в Готическом зале. И место такое, гады, подобрали с намеком. Типа не волнуйтесь, все будет готично. Сил нет.Побратимы пишут в «Телеграмм», который у нас работает совершенно спокойно, без VPN (свобода!), что переживать не надо. На самом деле никакой встречи Трампа с Путиным нет, это все постановочные съемки в одном из секретных павильонов «Мосфильма». Дональда играет известный новгородский порноактер, а Путин – это сплошная компьютерная графика. Наши украинские исследователи установили еще в 2015 году, что никакого Владимира Владимировича не существует. Настоящий Путин погиб во время дворцового переворота в 2011 году. С тех пор его роль играет двойник, специально клонированный в подвале НКВД на Лубянской площади. Зорян привел неопровержимые доказательства подлинности данной версии. А Шкиряк выдвинул аргументы. По этическим причинам не станем их приводить, но они хорошо всем известны.Успокоили меня побратимы, однако сердце гложет непонятная тревога. Говорят, что границу с Финляндией пересекла женщина с распущенными волосами в строгих очках черного-пречерного цвета. Тимошенко, стало быть. У нас ее здесь называют «макакой». Даже на одном из расово правильных форумов админы расстарались и ввели автозамену. Если пользователь пишет «макака», то автоматически появляется надпись «Тимошенко». А если написать «зрадо…бы», то умная программа (причем гораздо умнее Алены Притулы) тут же выдает цензурный синоним – «обеспокоенные».Загримированная под немецкую порнозвезду Тимошенко планирует тайно дождаться своего звездного часа в одном из альковов Готического зала. Туда ее проведут кремлевские хакеры, которые давно обеспечивают Кыцюндеру прямую связь с Путиным. Которого нет, но он как бы есть и активно вмешивается во внутренние, исключительно суверенные дела нашей нации. Когда Дональд подавится лобстером – это будет тайный знак представить Тимошенко в качестве преемницы главкома. Такой вот коварный план, подрывающий нашу офигенную национальную безопасность.Возможно, она и не выскочит из своего укрытия, поскольку все уже решено и два мировых сатрапа росчерком пера финского президента разделят мир на две неравные половинки. Мы все с опаской ждем этого момента, поскольку начнутся бунты, восстание «бляхарей» и акция протеста копателей «бурштына» в Ровенской и Житомирской областях. Майдан в Хельсинки будет просто ужасным! Вы не представляете, на что способны настоящие патриоты, которые не хотят жить под диктовку проклятой мировой закулисы.Безусловно, итоговые документы Хельсинской встречи двух предателей нации не будут иметь никакой юридической силы. Группа активистов-антикоррупционеров уже готовит большой и объемный иск в Гаагу на сепаратистские действия Трампа и Путина. В документе особо подчеркивается, что односторонние соглашения, подписанные без участия главкома, а также этого, как его… Маленький такой… Пузатенький… Вот, Климкин. Так вот, без президента Украины и Климкина никакие документы не имеют никакой юридической силы, и пусть Тимошенко ими подотрется. У нас, в конце концов, есть наша мова, наша армия и Петр Алексеевич. Этого более чем достаточно для вхождения в тройку ведущих сверхдержав мира. И в заключение хочется особо предупредить Дональда: не дай Бог, ответ на вопрос «чей Крым?» будет проникнут духом сепаратизма… Такое начнется… Короче, сломаем президенту «Твиттер», а наши друзья – хорватские футболисты запишут очередное видео по мотивам «СУГС»!