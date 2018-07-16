В Хельсинки началась встреча Трампа и Путина

Президенты США и России встретились в Хельсинки, сообщает корреспондент «Медузы» с места события. Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина проходит в президентском дворце в столице Финляндии



Это первые полноформатные переговоры действующих президентов США и России.



По словам Трампа, лидеры двух стран планируют обсудить широкий круг вопросов, включая торговлю и ядерное нераспространение. Президент США также выразил надежду на то, что встреча в Хельсинки позволит улучшить двусторонние отношения.

