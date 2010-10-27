Независимые от Козина «антикоррупционеры» и конец «дела рюкзаков»

С НАБУ все получилось очень обидно. Так много людей верили в то, что это действительно независимый орган, «луч света в темном царстве украинской политики», как написала жена Сергея Лещенко. Увы. Миф о независимости рассеялся после того, как стало очевидно, что НАБУ не зарегистрировало ни одного производства против окружения Петра Порошенко. Но занималось исключительно травлей тех, кого Петр Алексеевич считает своими врагами или конкурентами. Ну и всякой мелочью вроде председателей сельсоветов – для статистики.



Очередным подтверждением абсолютной зависимости НАБУ от Порошенко стал сюжет программы «Схемы», где зафиксированы ночные визиты Сытника домой к Порошенко, да еще и в компании с одиозным президентским «решалой» – Грановским.







Сытник пытается сейчас оправдать эти ночные воровские «сходки» тем, что они с Порошенко обсуждали на них «вопросы создания антикоррупционного суда». Но выглядят эти оправдания жалко. Почему нельзя обсуждать эти вопросы днем, на той же Банковой? Почему это делается тайно, ночью, да еще в компании с не имеющим никакого отношения к «антикоррупционному суду» Грановским? Честные чиновники встречаются днем, открыто и не опасаясь свидетелей. По ночам и тайно встречаются воры.

Кстати, непонятно, кого больше боялись Сытник и Порошенко, встречаясь ночью на президентской «блат-хате»? Украинских журналистов или сотрудников американского посольства? Ведь именно американцам должно быть нестерпимо стыдно. Столько денег и сил было угрохано в НАБУ и Сытника, а в результате Порошенко их тупо развел. И вместо действительно независимого органа дали Порошенко в руки очередную дубинку для расправы с политическими оппонентами.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая тот факт, что Сытника «выбрали» главой НАБУ именно потому, что у Порошенко на него была куча компромата. И речь идет не только о крупных земельных аферах Сытника во время его работы в прокуратуре Киевской области, но и о причастности к убийству.

Об этом, в частности, заявлял народный депутат Максим Поляков. “Сегодня получил ответ от Министерства внутренних дел на депутатское обращение относительно незаконного завладения 125 га земли стоимостью $500 млн на территории Козина Обуховского района Киевской области, принадлежавшей Г. Рожовцу. Рожовец вероятно был убит 25 февраля 2008 года. Его землей завладели бывший прокурор Киевской области Юрий Гайсинский и директор НАБУ Артем Сытник”, — заявил Поляков.

Нардеп утверждает, что в 2006-2008 годах на Киевщине действовала преступная группировка. В то время прокурором области был Гайсинский, а руководителем следствия — Сытник. Сытник якобы возбудил уголовное дело на Рожовца, который, по мнению следствия, незаконно оформил 125 га земли на Киевщине. Через некоторое время Рожовца убили.

Земля была переоформлена на Гайсинского, который уволился из прокуратуры. Дело об убийстве Рожовца переквалифицировали с убийства на самоубийство. Сытник также после этого уволился из прокуратуры и ушел управляющим в адвокатскую компанию, которую возглавлял Гайсинский.

“До настоящего времени часть этой земли принадлежит людям, которые близки к Гайсинскому”, — добавил Поляков.

Не правда ли, с таким компроматом за плечами, независимым быть просто невозможно? Кстати, такие ситуации довольно часто использует СБУ, чтобы заполучить послушного агента. Не исключено, что именно из агентурной обоймы СБУ и достали Сытника, когда Порошенко понадобился «независимый» руководитель НАБУ. Этим же объясняется и тесное сотрудничество Сытника с СБУ в «работе» по компрометации политических противников Порошенко.

Достаточно вспомнить так называемое «дело о рюкзаках». Изначально именно СБУ в лице тогдашнего зампреда СБУ Юрия Артюхова через своего давнего агента генерала милиции Василия Писного установили у заместителя министра МВД Сергея Чеботаря видеозаписывающую аппаратуру. Затем видеозаписи в СБУ были подвергнуты основательному монтажу, с тем чтобы получился «компромат». Затем были проведены безрезультатные обыски у ряда чиновников МВД. А затем дело было передано в военную прокуратуру. Однако, в военной прокуратуре собранными «доказательствами» были весьма удивлены и не находили в них ни состава, ни даже события преступления. И вот тут подключается НАБУ и проплаченная массовка «гражданских активистов». Начинается дикий шум в прессе с требованием передачи дела в НАБУ. Одновременно СБУ через Писного, которого уже трудоустроили в «конторе» – сливает отмонтированную видео-запись в интернет.

А затем дело передается в НАБУ и Сытник начинает активные манипуляции с этим делом. Так как Сытника не устраивают выводы официальных экспертных организаций о том, что ни на этапе тендера, ни на этапе производства, ни на этапе продажи в «деле рюкзаков» никаких нарушений не было —Сытник создает собственную экспертную «организацию» из одного человека. Которая и предоставляет ему «нужные» экспертизы. Затем начинается бешеное давление на Александра Авакова и Сергея Чеботаря. Сопровождающееся всеми возможными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. И делается все это исключительно ради дискредитации министра Арсена Авакова. Как внутри Украины, так и за рубежом. Одной из целей, которые поставил Порошенко Сытнику во время своих ночных встреч, было недопущение официального визита Арсена Авакова в США. И некоторое время это работало. Американцы откладывали визит, пока не поняли, что на самом деле речь идет не о независимом расследовании НАБУ, а о политической махинации, в которой НАБУ исполняет роль послушного инструмента. После этого визит состоялся.

А недавно САП была вынуждена закрыть производство по так называемому «делу рюкзаков». По простой причине полного отсутствия каких-либо доказательств как состава преступления, так и самого его события.

Вот что написал об этом Александр Аваков: «По поводу закрытия моего уголовного дела и сегодняшней пресс-конференции наших адвокатов.

Подсчитал: я пробыл злодеем и преступником 225 дней – от задержания до закрытия дела ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Или 2 года и 4 месяца – от открытия дела. Мой адвокат подчеркивает, что все еще круче: не состава не было, а самого события никогда не было. Юридически это принципиальная разница.

Просто кому-то было очень нужно получить влияние на моего отца и заодно – как бы законное право для его прослушки. Ни с тем, ни с другим у них ничего не получилось.

Зато у меня в 30 лет в биографии теперь есть информация “находился под следствием”…

Но ничего – я понимаю, что пока у нас так устроена политика. И сочувствую детективам НАБУ, которых просто использовали, заставляли устраивать все эти траблы мой семье и скорее всего сделают крайними в ЕСПЧ.

Что меня возмущает, так это то, как поступили с Сергеем Ивановичем Чеботарем, отобрав здоровье, унизив и оболгав потому, что в деле им нужен был чиновник МВД. Я и сотни моих побратимов знаем, сколько Сергей Иванович сделал в 14-15 году для функционирования Добробатов!

А я буду делать, что должен, помогать Украине, помогать ребятам на фронте — как и делал все это время.»

Сейчас, когда «дело о рюкзаках» закрыто и признано никчемным, стоит вспомнить всех, кто принимал участие в травле Сергея Чеботаря и Александра Авакова. Там собрался весьма интересный «букет». Юрий Артюхов, кличка «Юра-Мерседес», «Юра – Армани» – широко известный контрабандист в погонах. Василий Писный, кличка «Антибиотик» – «король» контрабанды на Западной границе Украины. Артем Сытник, глава НАБУ, управляемый Порошенко и имеющий солидный компромат за плечами. Борис Индыченко, один из высших руководителей НАБУ, в прошлом коррумпированный одесский мент, «мент Ангела», как называют его одесситы. Изгнан из МВД за нежелание служить в АТО. Сергей Каплин, нардеп и активист. В прошлом помощник регионалов Кинаха и Королевской. В настоящий момент – «шестерка» Сергея Левочкина, пророссийского политика. Сергей Лещенко, нардеп и активист с мутной историей с квартирой, супруга – гражданка России. Егор Соболев, нардеп и активист, человек с мутной биографией, в прошлом гражданин России. Виталий Шабунин, нардеп и активист, в прошлом – мутный бизнесмен. Виктория Сюмар, нардеп, близкая связь экс-главы СБУ Валерия Хорошковского, близкого к ФСБ РФ, ныне проживающего в России. Ну и множество тварей калибром по-меньше. Интересный подбор. Откровенные контрабандисты и воры в погонах плюс «активисты» так или иначе связанные с Россией.

Сложно поверить в то, что Петр Алексеевич использовал всю эту российскую резидентуру в слепую. Больше похоже на совместную акцию, которая была выгодна и Порошенко, и Путину.

Впрочем, время все расставит по своим местам. И «активистов», подыгрывающих России. И «оборотней в погонах», готовых за деньги совершить любое преступление. И «независимых антикоррупционеров», получающих прямые приказания не только с Банковой, но даже из Козина. И настоящих патриотов, которые спасали Украину в самое сложное для нее время и продолжают делать это и сейчас.