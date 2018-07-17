Путин допустил сотрудничество со следствием по делу о вмешательстве России в американские выборы. В обмен на допрос Браудера

Россия готова допросить на своей территории фигурантов дела о вмешательстве в американские выборы в присутствии членов комиссии Мюллера, заявил президент России Владимир Путин.



В обмен на это, подчеркнул Путин, Москва хочет, чтобы российским следователям позволили приехать в США и присутствовать там на допросе главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и сотрудников американских спецслужб, которые «сопровождали незаконные сделки» бизнесмена.



В России Уильям Браудер заочно дважды приговорен к тюремным срокам. В 2013 году он был осужден на девять лет заключения за мошенничество и неуплату налогов, а в 2017 году — на девять лет по делу о преднамеренном банкротстве.

