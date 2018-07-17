Трамп: США будут конкурировать с Северным потоком-2

США будут конкурировать с российским газопроводом Северный поток - 2. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Трансляцию вел телеканал 112 Украина.



"США сейчас является крупнейшим производителем нефти и газа. Мы будем продавать сжиженный газ, мы будем конкурировать с трубопроводами, и у нас есть определенные преимущества. Я желаю им всего наилучшего. Я достаточно жестко говорил о трубопроводе (Северный поток - 2) с Ангелой Меркель и мы увидим, что из этого получится. У нас есть много источников энергоносителей, и США сейчас гораздо в лучшей ситуации, чем раньше. Сейчас мы номер один в мире, и я думаю, что мы очень сильно будем конкурировать", - сказал Трамп.

