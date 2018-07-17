Госдеп убеждает Турцию не покупать российские ракетные системы

Госдеп убеждает Турцию не покупать российские ракетные системы

Госдепартамент США работает над тем, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию приобрести американские системы противоракетной обороны Raytheon Patriot, а не подобные российские ракетные системы. Об этом заявила накануне и.о. помощника госсекретаря Тина Кайданов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Она отметила, что Вашингтон "обеспокоен тем, что закупая системы у россиян, она (Турция - ред.) будет поддерживать худшую поведение" Москвы в Европе и других странах.

Турция дважды отвергла покупку системы Patriot в процессе отбора, сначала отдав предпочтение китайской системе, а затем, в 2017 году, вернувшись к идее приобретения российской системы С-400.

Чиновники США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российская ракетная система не может быть интегрирована в систему оборонного альянса.

Конгресс США одобрил законодательные изменения, которые предусматривают блокирование приобретения Турцией истребителей F-35, если Анкара приобретет российские ракеты.