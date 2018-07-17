Госдеп убеждает Турцию не покупать российские ракетные системы

Госдепартамент США работает над тем, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию приобрести американские системы противоракетной обороны Raytheon Patriot, а не подобные российские ракетные системы. Об этом заявила накануне и.о. помощника госсекретаря Тина Кайданов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.



Она отметила, что Вашингтон "обеспокоен тем, что закупая системы у россиян, она (Турция - ред.) будет поддерживать худшую поведение" Москвы в Европе и других странах.



Турция дважды отвергла покупку системы Patriot в процессе отбора, сначала отдав предпочтение китайской системе, а затем, в 2017 году, вернувшись к идее приобретения российской системы С-400.



Чиновники США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российская ракетная система не может быть интегрирована в систему оборонного альянса.



Конгресс США одобрил законодательные изменения, которые предусматривают блокирование приобретения Турцией истребителей F-35, если Анкара приобретет российские ракеты.

