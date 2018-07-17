Цена на нефть упала ниже 72 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижение. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 17 июля.



Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:40 по Киеву подешевела на $0,36 (0,52%) – до $71,47 за баррель.



В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,22 (0,36%) – до $66,83 за баррель.

