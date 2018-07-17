Баффет пожертвовал на благотворительность $3,4 млрд

Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность акции своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway на сумму $3,4 млрд, говорится в пресс-релизе компании.



Порядка 17,7 млн акций класса "B" были направлены в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс (организованный основателем Microsoft и его супругой), фонд Сьюзен Томсон Баффет (названный в честь покойной жены У.Баффета фонд, предоставляющий гранты на обучение студентам штата Небраска), и трем другим фондам.



В прошлом году он сделал аналогичное пожертвование, тогда стоимость акций была оценена в $3,17 млрд.



В 2006 году У.Баффет, которому в августе исполнится 88 лет, пообещал пожертвовать на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. С учетом последнего пожертвования, он уже потратил на благотворительные нужды 43% принадлежащих ему в 2006 году акций на общую сумму $31 млрд.



Состояние У.Баффета оценивалось в $84 млрд на начало июня, что делает его третьим в списке самых богатых людей мира после основателя и главы Amazon Джеффа Безоса и Б.Гейтса.

