У "Киевводоканала" запас хлора остался только на 1 месяц

Запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц. Об этом "Киевводоканал" сообщил УНН в ответе на информационный запрос.



Согласно сообщению, "Киевводоканал" обладает запасом жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на 1 месяц.



В компании пояснили, что для приготовления питьевой воды киевлянам используется вода из трех источников Днепра, Десны и артезианских скважин и все они требуют обеззараживания.



Напомним, уже сегодня жители Днепра и еще ряда городов могут остаться без питьевой воды. Дело в том, что запасов жидкого хлора есть лишь до 9.00 17 июля.



По информации КП из-за отсутствия реагента для обеззараживания воды КП ДОР "Аульский водовод" может прекратить поставки питьевой воды потребителям городов Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающих населенных пунктов Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов с 9:00 17 июля 2018.

