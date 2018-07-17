За животными пойдут и люди?..

Вот ведь какая символично-показательная гадость намечается в «стране победившей гидности»: когда президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин перед всем миром демонстрировали, что Украина им до лампочки, так, расходный материал, сама она (Украина) как бы доказывала, что с нею поступают совершенно правильно. Главным образом потому, что она сама отодвигается все дальше и дальше от образа «нормальной страны» и «неотъемлемой и органичной части цивилизованного мира». И дело не только в войне в Донбассе, торможении реформ, разгуле коррупции или зажиме демократии.



Это так, уже общее место, устоявшийся список «язв», который перечисляют все, кому не лень и кто не хочет выглядеть совсем уж слепым идиотом, не понимающим, что происходит «в стране в центре Европы».



Сейчас же речь идет о том, что Украина с треском, кровью и жестокостью вываливается из перечня государств, где обращают внимание на гуманизм. И абстрактный, и вполне реальный, повседневный, который лучше всего и характеризует степень гуманности государственного образования. Существует расхожее мнение, что уровень гуманизма и социальности государства определяется его отношением к самым незащищенным в нем – к старикам, детям, инвалидам. А еще – к животным. Вот тут-то Украина за последние два дня и «слилась» сама...



Аккурат после встречи Путина и Трампа стало известно, что в николаевском коммунальном предприятии (КП) «Центр защиты животных» убили около 150 животных – 100 взрослых собак и 35 щенков. Воспользовавшись тем, что ветеринар центра был в отпуске, а местных защитников животных никто не поставил в известность об «акции». А буквально накануне встречи двух президентов в Харькове неизвестные ворвались в кошачий приют и устроили там кровавый погром – лопатами порубили котов и котят. Вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова на своей странице в «Facebook» описала ужасную картину: «Ночью какие-то ублюдки ворвались в мини-приют (хозяйки не было), разгромили дом, порубили кошек и котят. Лопата в крови там же на месте». Утром волонтеров ждала ужасная картина: по дому разбросаны трупы забитых насмерть кошек и котят. У некоторых котят выпущены кишки»...







И в обоих случаях характерны три очень важных момента. Во-первых, важно обратить внимание на то, как вели себя представители разных ветвей власти – они оказались по разные стороны баррикад. Если в местных депутатах еще сохранилось что-то человеческое и они требовали, чтобы варвары были наказаны, то представители исполнительной власти были откровенно рады тому, что с них упала ответственность. Похоже, отпала обязанность «кормить этих тварей», и появилась возможность «освободившиеся» деньги украсть. В Николаеве местные зоозащитники прибыли первыми во главе с депутатами горсовета Ларисой Веселовской и Вячеславом Апанасенко. Потом прибыли «исполнители» и полиция: директор опустошенного КП Александр Голобродский и даже заместитель городского головы Юрий Степанец. Они-то и поделились с общественностью новостью: собаки были усыплены.



Во-вторых, характерно поведение правоохранителей. На места преступлений были вызваны новые полицейские, недавно отпраздновавшие свое триумфальное трехлетие. И они прибыли, но, как всегда, ни во что... не вмешивались. Даже когда в Николаеве у «Центра защиты животных» его работники решили дать по шее «обнаглевшим» зоозащитникам, которые потребовали пропустить их на территорию а охрана и работники Центра закрыли ворота. И когда случилась небольшая потасовка, в результате которой некоторые активисты получили легкие телесные повреждения, а одного из работников Центра облили зеленкой, полиция делала вид, что все идет в «штатном режиме». Точно так же полицейские повели себя и в харьковском приюте, куда их вызвали тамошние зоозащитники.



В Украине Уголовный кодекс был дополнен статьей «жестокое обращение с животными», и еще летом прошлого года вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. В нем недвусмысленно сказано: «жестокое обращение – это издевательство над животными, побои или другие насильственные действия, причинившие животному физическую боль, страдания и не повлекшие телесных повреждений, увечья или гибели

Можно любить и животных, и людей. А можно и не любить ни тех, ни других. Во власти в Украине все чаще и откровеннее наблюдается именно второй вариант. Социальный геноцид (убийство медицины, тотальное обнищание стариков, а потом и всего общества), война в Донбассе, коррупционное разграбление на собственные нужды государственного и местных бюджетов обязательно приведут к социальному взрыву

И наконец,, поведение и властей, и правоохранителей просто обязано быть– они(выделено мною. – Авт.) выполнять законодательство страны, которой служат. Потому что в Украине Уголовный кодекс был дополнен статьей «жестокое обращение с животными», и еще летом прошлого года вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. В нем недвусмысленно сказано: «жестокое обращение – это издевательство над животными, побои или другие насильственные действия, причинившие животному физическую боль, страдания и не повлекшие телесных повреждений, увечья или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных». А также «жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными животными, совершенное умышленно и повлекшее увечье или гибель животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет».Предусмотрена в том законе и подозрительно-невразумительная любовь к крупному рогатому скоту, ярко выраженная у нардепа Сергея Соболева из «Батькивщины» (о чем общественности поведал Михаил Бродский) и у многих деятелей Радикальной партии Олега Ляшко. Для пущего прояснения ситуации закон гласит, что «насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти», предусматривают штраф от 3400 до 8500 грн. Причем с последующей конфискацией животного. В случае необходимости – если страсть хозяина не будет удовлетворена штрафом и его потянет на секс-рецидив, благо дело – животные безмолвны......Такие вот дела. В Харькове убийцы оставили тельца жертв на месте. Но вот что сделали с трупами умерщвленных собак и щенков, убийцы не сообщают. Может быть, как говаривал Шариков в «Собачьем сердце», шкурки «на польты пойдут – из них белок будут делать на рабочий кредит». И тушки куда? Может, на «кроличьи консервы» для раздачи в виде «социального пропитания для стариков и в коммунальные детсадики? А что? И то деньги – николаевскому горбюджету подмога, да и украсть лишнюю копеечку можно будет. А то скудеют ведь «закрома Родины»...И, в принципе, тут нечего как-то морализировать или разводить турусы на колесах по поводу того, что, мол, тот, кто «больше заботится о животных, забывает заботиться о людях». Можно любить и животных, и людей. А можно и не любить ни тех, ни других. Во власти в Украине все чаще и откровеннее наблюдается именно второй вариант. Социальный геноцид (убийство медицины, тотальное обнищание стариков, а потом и всего общества), война в Донбассе, коррупционное разграбление на собственные нужды государственного и местных бюджетов обязательно приведут к социальному взрыву. И – не исключено и не дай Бог! – к большой крови. Так всегда бывает там, где градус дегуманизации зашкаливает, а жестокость определяет жизнь общества. Но перед этим начнут убивать животных. Забавы ради. А потом перейдут и к людям. Тупо, жестоко и уже даже не в погоне за наживой, с целью обогащения. Чужая смерть затягивает, как в бездну, в которую неосторожно глянули и залюбовались. Не верите? Спросите психологов и психиатров, изучавших даже не маньяков, начинавших с «малого». Или оглянитесь вокруг и проанализируйте факты преступлений против людей, которые становятся обыденностью......Одна из зоозащитниц в Николаеве уже написала: «Смотришь на пустые клетки, и слезы льются. Как мы будем дальше жить с таким черствым сердцем?». А другие уже предлагают во всех центрах защиты животных и приютах установить онлайн-камеры на их территориях, чтобы, как указал один из «допысувачив», «эти твари не самовольничали». И так сразу и не скажешь, кого он имел в виду и только ли для защиты животных нужны онлайн-камеры по всей стране...