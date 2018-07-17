Еврокомиссия предъявит Google рекордный штраф

Европейская комиссия на этой неделе огласит решение о рекордном штрафе для американской корпорации Google в антимонопольном деле, связанном с операционной системой Android. Об этом сообщает Европейская правда.



Чуть больше года назад Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро за то, что компания предоставляла лучшие условия на платформе для своих товаров по сравнению с конкурентами. Новый штраф ЕС, вероятно, превысит прошлогодний штраф из-за более широкого охвата дела Android.



Решение по Android является самым важным из трех антимонопольных дел против Google. В Еврокомиссии считают несправедливым, что компания может рекламировать свои объявления в новых приложениях для смартфонов больше, чем любой другой конкурент.

