В Раду могут пройти семь партий – опрос

Проходной 5% барьер на выборах в Верховную Раду могут преодолеть семь политических сил, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко совместно с Институтом анализа и прогнозирования при поддержке Киевского пресс-клуба и презентованного во вторник в Киеве.



Самая высокая поддержка избирателей, которые собираются придти на выборы и уже определились со своими электоральными симпатиями, - у Всеукраинского объединения "Батькивщина" - 19,3%.



Партия "Гражданская позиция" набирает 12,7%, партии "За життя" и "Оппозиционный блок" - по 12%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 9,3%, Радикальна партия Олега Ляшко - 7,6%, партия "Объединение "Самопомич" - 5,6%.



Всеукраинское объединение "Свобода" поддержали бы 4,6% избирателей, Аграрную партию Украины - 2%, Винницкую европейскую стратегию - 1,8%, партию "Народный контроль" - 1,4%, партию "Державна ініциатива" Яроша" - 1,3%, "УДАР" Виталия Кличко - 1,1%, столько же сторонников у партии "Национальный корпус" - 1,1%.



Менее 1% получили бы следующие политсилы: партия "Справедливость" - 0,8%, партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" - 0,7%, такой же рейтинг у Социал-демократической партии. Партии "УКРОП", "Правый сектор" и "Рух новых сил" набрали бы по 0,5% поддержки, "Народный фронт" - 0,3%, партия "Наш край" - 0,1%. За другую партию проголосовали бы 3,6% респондентов.



В ходе исследования 7-11 июля опрошено методом персонального формализованного интервью (face-to-face) 1250 респондентов старше 18 лет в 36 городах Украины (областные центры и города с населением более 100 тыс. жителей). Стандартное отклонение составляет +/-2,89%.

