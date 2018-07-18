Пакьяо выразил готовность провести второй бой против боксера Мейвезера

Обладатель пояса WBA Regular в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо не против провести матч-реванш с непобедимым американцем Флойдом Мейвезером, в случае возвращения Флойда на профиринг. Слова Пакьяо приводит ресурс Boxingscene, передает УНН.



"Если Флойд надумает возобновить карьеру в боксе, то я готов ко второму противостоянию с ним. Теперь у меня есть чемпионский пояс, так что все зависит только от желания соперника", - подчеркнул филиппинец.



Примечательно, что в прошлом году Мейвезер вернулся ради поединка с чемпионом UFC Конором МакГрегором.

