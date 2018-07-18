В Украине с начала года зафиксировано 58 случаев ботулизма

В Украине с начала года по состоянию на 16 июля зафиксировано 58 случаев ботулизма, 65 потерпевших, пятеро из них умерли, сообщило Министерство здравоохранения Украины.



"По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерли", – сказано в сообщении.



Как сообщалось, Минздрав в начале мая 2018 года утвердил приказ о закупке за средства госбюджета-2018 специфических сывороток и иммуноглобулинов, отсутствующих в стране с 2014 года, в том числе, и против ботулизма. Препараты будут закуплены через международные организации, что позволит заводить их в Украину без предварительной подачи заявки на регистрацию.



4 июля Кабмин включил сыворотки и иммуноглобулины в номенклатуру лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые будут закупаться международными специализированными организациями за средства госбюджета 2018 года.



Сыворотки от ботулизма 25 июня были поставленных Программой развития ООН (ПРООН, UNDP) в качестве гуманитарной помощи в количестве 12 доз.

