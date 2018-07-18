Луценко хочет прекратить "ватную традицию бросаться зеленкой"

Генпрокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева пересмотреть квалификацию событий, которые произошли во время вчерашних акций под Специализированной антикоррупционной прокуратурой, и зарегистрировать уголовное производство



Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Поручил столичной прокуратуре пересмотреть квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов", - подчеркнул он.



По словам Луценко, такие действия не только опасны для здоровья, имеют признаки уголовного правонарушения, но являются подлыми.



Напомним, 17 июля под стенами Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошли столкновения во время двух одновременных акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого и за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника.



Во время акций на место событий приехал председатель Соцпартии Илья Кива, а через некоторое время - директор центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. К Шабунину подбежали двое мужчин и залили ему лицо зеленкой и забросали его киевскими тортами.

