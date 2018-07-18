В правительстве анонсировали масштабную борьбу с контрабандой леса

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабные проверки лесхозов на предмет контрабанды леса. Об этом он сказал на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН. "Я сегодня подписал обращение к Генпрокурору с информацией о таких правонарушениях. Предлагаю принять решение, чтобы Госаудитслужба, ГФС, Нацполиция и Госгеокадастр начали тщательные проверки хозяйственной деятельности всех лесхозов страны...



...с совершенно конкретными данными о накладных: кто их подписывал, кто отгружал, с фамилиями, кто их оформлял, какие таможни оформляли, по каким пунктах пропуска проходила эта контрабанда", - отметил Гройсман.



Как добавил он, сегодня еще будет обращение к партнерам по ЕС, чтобы они предоставили доступ к информации, какой лес заезжал в ЕС.



"Мы увидим, что отсюда выезжали дрова, а заезжал лес кругляк", - убежден Гройсман.



Кроме того, глава правительства сообщил, что вчера подписал заключение с просьбой подписать закон о криминализации контрабанды леса.

