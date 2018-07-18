Трамп заявил, что Меркель перестала быть суперзвездой

Президент США Дональд Трамп считает, что канцлер Германии Ангела Меркель перестала быть суперзвездой, сообщает Fox News.



"Ангела была суперзвездой, пока не разрешила миллионам людей прийти в Германию... миграционный вопрос нанес ей большой ущерб", - сказал он.



Как сообщалось, 43% немцев поддерживают отставку Меркель и 42% хотят, чтобы она осталась на посту главы правительства, еще 15% затруднились ответить на вопрос.

