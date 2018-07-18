Порошенко: ЕС вводит санкции из-за моста в Крым

Европейский Союз принял решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста, сообщил президент Украины Петр Порошенко. "Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - написал П.Порошенко в среду на своей странице в соцсети "Фейсбук".



По словам президента, введение данных персональных санкций "свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма".



П.Порошенко поблагодарил европейских союзников за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору



Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал внести лиц, причастных к массовым нарушениям прав человека в аннексированном Крыму и причастных к строительству Керченского моста, в список санкций.



В свою очередь глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС изучит предложение внести лиц, причастных строительству Керченского моста, в список санкций.



Совет ЕС 18 июня продлил санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.

