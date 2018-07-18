В Минюсте рассказали о новом иске в ЕСПЧ против России

В ближайшие недели Украина подаст в Европейский суд по правам человека комплексный иск относительно удерживаемых Россией украинских политзаключенных. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".



Петренко заметил, что подача иска была отсрочена из-за желания урегулировать этот вопрос дипломатическим путем. Но с каждым днем шансы на возвращение заключенных украинцев на родину уменьшаются.



По его словам, после конечных консультаций с МИД будет подан иск. Его суть сводится к тому, что в России происходит преследование украинских граждан по национальному признаку и что к этим гражданам не применяется никаких элементов правосудия".



Государство-агрессор и его руководство абсолютно цинично относится к украинским узникам. Иск готов, осталось принять конечное решение, чтобы не навредить тем украинским гражданам, которые находятся в российских тюрьмах, - заметил он.



Это уже шестой иск, который Украина подает против России. Два других касаются аннексии Крыма и нарушения прав крымских татар, еще два нарушений на Донбассе. Еще один иск – о вывозе в Россию группы детей из Донбасса.

