Печерский суд Киева отпустил подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

Печерский райсуд Киева отказался заключать под стражу подозреваемого в умышленном заказном убийстве журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. Такую меру пресечения требовала прокуратура.



Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.



"Суд не удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого", - сказали в ведомстве.



Напомним, 17 июля 2018 года ГПУ объявила о подозрении за пытки и убийство журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014.



Убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу.



12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, включая убийство Сергиенко.

