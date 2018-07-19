Германия будет добиваться для ЕС постоянного места в СБ ООН

Германия приложит усилия, чтобы добиться постоянного места в Совете Безопасности ООН для Евросоюза. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland, выдержки из которого опубликованы в среду.



"Мы хотим показать, что всерьез относимся к идее общего европейского места [в СБ ООН]. Это остается целью, - сказал министр. - Если мы говорим о европейской сплоченности, то ею нельзя считать только голос Германии".



Постоянными членами СБ ООН являются пять государств: Франция и Великобритания (страны ЕС), а также Россия, Китай и США. С января Германия получит одно из 10 непостоянных мест в Совбезе всемирной организации.

