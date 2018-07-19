Слезы Климкина, или Как украинскому транзиту вклиниться в «газовый сговор» России и США?

Очень трудно объяснить народу, почему с агрессором нужно воевать и торговать одновременно. Причем воевать на словах, а торговать за деньги транзитом газа. Почему бы нам с гордость не отказаться от «кровавого газа» (по аналогии с «кровавым углем»)? И не швырнуть несколько миллиардов долларов платы за транзит под ноги России? Европа не замерзнет: Америка согреет ее своим сжиженным газом. Наверняка Трамп с Путиным об этом уже договорились и рынок разделили. Не случайно «Нефтегаз» вдруг решил снизить тарифы на российский транзит.



Странную новость сообщил вчера "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. О том, что Украина попросила официальные разъяснения у Вашингтона о якобы обсуждениях на американо-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ.



Только юго-восточные регионы Украины (читай – Донбасс) нас интересуют? Или, может, что-то еще? Газ, например. По словам президента РФ Владимира Путина, в ходе встречи с ним американский президент Дональд Трамп говорил, что озабочен возможным прекращением транзита газа через Украину.



Молодец Трамп, последовательно защищал интересы Украины, следуя инструкциям, полученным на короткой встрече с нашим президентом Петром Порошенко на саммите НАТО.



А если серьезно, то опытные наблюдатели отметили маленький лингвистический нюанс. Если раньше американские официальные лица, включая президентов, говорили о том, что американский газ в Европе "заставит Россию отступить" и что это вопрос безопасности, то Дональд Трамп сместил акцент и заявил, что “США будут конкурировать с Россией в продажах газа”. А конкуренция – это не война. Это – состязательность. Или, как нередко бывает, тайный договор о разделе территории: это часть рынка твоя, эта – моя.



Могли Трамп с Путиным поделить газовый рынок Европы? Почему бы и нет! Тем более что по прогнозам "Газпрома" "Северный поток-2" введут в эксплуатацию еще до конца 2019 года. Несмотря на протесты Дании и некоторых других стран.



А Дания и прочие несогласные смогут получать газ из США, где строятся новые СПГ-терминалы для экспорта в Европу сжиженного газа. Правда, в последнее время дата их ввода в эксплуатацию была перенесена с 2018-го на 2020 год. Причина – бюрократическая. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) продлила сроки экологической экспертизы таких проектов с 6-8 месяцев до 1,5- 2 лет.



Кто будет базовым партнером США? Возможно, Великобритания. Или упомянутая выше Дания. А вот главный партнер России известен давно. Это Германия. Не стоит забывать, что 49% акций совместного предприятия Nord Stream 2 AG принадлежат немецким E.ON и BASF/Wintershall, австрийской OMV, французской ENGIE и британско-нидерландской Shell

Итак, хотим мы того или нет, но торги сверхдержав проходят без Украины и с минимальным учетом наших интересов: только там, где они не вторгаются в сферу интересов сильных мира сего. Требовать объяснений от президента США так же глупо, как от имени министра иностранных дел рассказывать народу, почему мы изо всех сил хотим торговать с агрессором его газом

И тут Трампа можно заподозрить в двойной игре и отклонении от “инструкций”, выданных ему сами понимаете кем в кулуарах саммита НАТО. Ведь таким образом американцы как бы пропускают вперед “Газпром”. Давая ему возможность в непростых условиях санкций достроить трубопровод.Самое интересное, в том числе и для Украины, начнется в 2020 году. Газовый контракт Путина–Тимошенко, за который Юлия Владимировна “чалилась” в Качановской колонии, прекращает свое действие в новогоднюю ночь 31 декабря 2019 года. Как волшебная “экипировка” Золушки.На этот момент в Европе уже должен иметься почти достроенный “Северный поток-2” и готовые к приему американского газа СПГ-мощности. Вангую, что они не будут толкаться на одном “пятачке”, а чинно рассядутся по разным краям Европы.Кто будет базовым партнером США? Возможно, Великобритания. Или упомянутая выше Дания. А вот главный партнер России известен давно. Это Германия. Не стоит забывать, что 49% акций совместного предприятия Nord Stream 2 AG принадлежат немецким E.ON и BASF/Wintershall, австрийской OMV, французской ENGIE и британско-нидерландской Shell.Сомневаюсь, что эти компании настроены упустить грядущую прибыль. Скорее, они хотели бы мирного раздела территории между двумя крупнейшими газовыми “донорами” Европы – Америкой и Россией. И в этом контексте им нужно пристроить Украину как транзитера на российской стороне сделки.Возможно, если объявить всенародный референдум на тему, чей газ должна транзитировать Украина – американский сжиженный или российский трубопроводный, наш народ единодушно проголосовал бы за американцев. Но воля народа в данном случае невыполнима. По вине проходимца Каськива.Напомню, что в 2012 году глава Госинвестпроекта Владислав Каськив подписал контракт на строительство терминала по приему сжиженного газа стоимостью в $1,1 млрд. (в присутствии премьер-министра Украины Николая Азарова и министра энергетики Юрия Бойко)... с лыжным инструктором Джорди Сарда Бонвеи, якобы представлявшим испанскую компанию Gas Natural. На самом деле он представлял только самого себя.После такого грандиозного позора все подписанные Каськивым договоры о намерениях были выкинуты в мусорную корзину. И среди них – договор о подготовке инженерных работ по строительству морской платформы, способной принимать сжиженный газ в акватории порта "Южный" в Одессе с компанией Excelerate Energy (Техас, США).История не имеет сослагательного наклонения, поэтому неизвестно, мог бы этот (американский) контракт был исполнен, или его тоже подписал какой-то фиктивный представитель, например, ковбой из Техаса. Но факт остается фактом: Украина не может стать транзитным помощником США в транспортировке газа в Европу. Ей остается один выход – идти в связке с Россией.Это прекрасно понимает Евросоюз, который давно подталкивал нас к двусторонним переговорам с “Газпромом”. 17 июля в Берлине трехсторонние консультации между Украиной, ЕС и РФ по поставкам российского газа, наконец, состоялись.Накануне в прессе появилось витиеватое обращение-разъяснение министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где он пытался ответить на вопрос миллионов: как можно разговаривать с агрессором еще и на 65-й день голодовки Олега Сенцова на тему газового бизнеса?Из текста открытого письма Климкина следовало, что он сам в тупике от этой необходимости: “Мовляв, Росія окупувала наші території й продовжує вбивати наших воїнів, Росія тримає в заручниках десятки наших співвітчизників, а тут раптом такі "звичайні" переговори про газ! Але вони аж ніяк не "звичайні"!Завдання України на дипломатичному фронті вимагають вирішення багатьох чутливих проблем, а питання газу життєво важливе не тільки для України, але й усієї Європи. От і доводиться в одному форматі говорити про транзит російського палива, а в інших – про протистояння російській військовій агресії...”.Как мы сказали выше, особой нужды в украинском маршруте после введение “Северного потока-2” у России нет. Европа перестраховывается, сохраняя его как резервный. И Путин, и руководство “Газпрома” неоднократно заявляли, что транзит газа через Украину после 2019 года возможен при условии, что это будет экономически выгодным. Намекая на снижение цены транзита – более высокой, чем тарифы на “потоках”.Мы в свою очередь надеялись на политическую “крышу” Европы и на Трампа, который нас защитит. Хотя и Европа, и Америка в первую очередь отстаивают свои интересы. А об Украине, на мой взгляд, думают... даже не в третью очередь, а, может, и не в восьмую.Поэтому в сухом остатке после переговоров в Берлине, которые, заметим, последовали уже после встречи в Хельсинки, промелькнувшая в СМИ новость, что “Нефтегаз" предложил с 2019 года снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза. О чем он сообщил в письме НКРЭКУ, о котором узнал “Укринформ”.“Данные изменения должны привести методику в соответствие с требованиями Регламента Европейской комиссии №2017/460 об утверждении Сетевого кодекса относительно гармонизированных тарифов по транспортировке газа, который был принят в марте 2017 года”, – сказано в сообщении.Ну, и “вишенка на торте”, которая логично подытоживает все сказанное выше: "Такой тариф является меньше ожидаемой стоимости транспортировки газа через маршрут "Северный поток-2" в расчете на 100 км, что дополнительно доказывает экономическую необоснованность построения данного трубопровода", – отметили в НАК.Итак, хотим мы того или нет, но торги сверхдержав проходят без Украины и с минимальным учетом наших интересов: только там, где они не вторгаются в сферу интересов сильных мира сего. Требовать объяснений от президента США так же глупо, как от имени министра иностранных дел рассказывать народу, почему мы изо всех сил хотим торговать с агрессором его газом. А вот снижать тарифы на транзит российского газа по территории Украины после переговоров с “Газпромом” и Еврокомиссией в Берлине – это уже не только попытка конкурировать с “Северным потоком-2”, но и признание факта, что “Северный поток-2”, скорее всего, будет. Америка его не разбомбит и не заблокирует, на что мы надеялись до последнего момента.