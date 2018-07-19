Ryanair отменила рейсы 50 тысяч пассажиров из-за забастовки

Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 тысяч пассажиров, из-за забастовки бортпроводников. Об этом в среду, 18 июля, сообщает avianews.com.



В частности, акция персонала затронет 24% рейсов из/в Испанию, 27% рейсов из/в Португалию и 31% рейсов из/в Бельгию.



Пассажирам, чьи полеты были отменены, отправлены sms и электронные письма с предложением бесплатно перенести вылет на +/-7 дней от первоначальной даты или вернуть билеты без штрафа.



Персонал лоукостера требует улучшения условий работы и оплаты труда.



В Ryanair же заявляют, что бортпроводники компании уже получают до 40 тысяч евро в год, имеют по 14 выходных дней каждый месяц и получают оплачиваемые больничные в случае болезни.



"Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего, кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", - заявили в Ryanair.

