Украина за полгода взяла биометрические данные у 240 тыс. россиян

Украина за шесть месяцев взяла биометрические данные на границе в 240 тысяч россиян. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщили УНН в пресс-службе МВД.



"За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч - граждане РФ", - сообщил председатель Госпогранслужбы, напомнив, что с 1 января 2018 года введен биометрический контроль иностранных граждан 70-ти стран риска, которые следуют в Украину.



Он также сообщил, что ГПСУ в полном объеме выполнила задачи по внедрению безвиза с ЕС и уже более года в рамках компетенции обеспечивает его функционирование.

