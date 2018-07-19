В Киеве на воде с начала года погибло 37 человек

С начала года в столице Украины на воде погибло уже 37 человек. Об этом во время пресс-конференции заявила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага, передает корреспондент УНН.



"В течение трех прошедших лет было снижение по количеству людей, погибших (на воде - ред.). На сегодня (с начала года - ред.) в Киеве на воде погибло 37 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра достигала - 21 человек. К счастью, ни один ребенок у нас не погиб, но вопрос стоит очень остро, потому что почти каждый день наши сотрудники выезжают на такие вызовы, когда нужно не спасать людей, а уже доставать тело. Как правило, это мужчины", - сообщила С.Водолага.

