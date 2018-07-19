Полиция Великобритании установила отравителей Скрипалей

Правоохранительные органы Великобритании установили конкретных людей, виновных в отравлении Новичком бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает газета The Sun в четверг, 19 июля.



"Следователи считают, что они установили подозреваемых в применении Новичка. Они перепроверили это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", – цитирует издание источника, знакомого с ситуацией.



Он подчеркнул: "Безусловно, они русские".

