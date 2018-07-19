САП намерена вернуть в НАБУ проект подозрения экс-председателю НАПК Корчак

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вернуть обратно в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проект подозрения бывшему председателю Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.



Об этом Українським Новинам сообщил источник в Генеральной прокуратуре.



"Оснований для подозрения Корчак прокуроры САП не видят", - сказал он.



В связи с этим, по его словам, проект подозрения будет возвращен в НАБУ.

