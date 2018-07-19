Кобзон проговорился про рак у Розенбаума

Российский музыкант Александр Розенбаум болен раком. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» заявил исполнитель Иосиф Кобзон.



Передача была посвящена онкологическим заболеваниям знаменитостей-мужчин и тому, как их жены помогали своим супругам. Часть программы уделили Иосифу Кобзону, который борется с раком уже более 10 лет. Певец, по словам телеведущего Дмитрия Борисова, «решил откровенно рассказать о своих проблемах и о проблемах похожих, с которыми сталкиваются известные люди».



Кобзон рассказал, что актер Николай Караченцов безнадежно болен. «У него дважды прооперирован мозг. У него изъято две трети мозга. Он чудом каким-то живет», — сказал он.



Исполнитель посоветовал клинику на Каширке для лечения онкозаболеваний. «Они там лечили Буйнова, Розенбаума, Крутого после Америки осматривали», — отметил он.



Ранее о борьбе Александра Розенбаума с онкологическим заболеванием известно не было, пишет dni.ru. В апреле 2017 года он сломал несколько ребер перед концертом. В феврале 2016-го музыкант был госпитализирован из-за проблем с сердцем после возвращения из Сирии, где он выступал на концерте в честь Дня российской армии.



У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

