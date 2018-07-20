Пентагона вложил миллионы долларов в разработку летающих такси

Министерство обороны США вложило около 2 млн долларов в два стартапа летающих такси - Cora от Kitty Hawk и S4 от Joby Aviation.



Специально созданное в Пентагоне Экспериментальное управление оборонных инноваций (Defense Innovation Unit Experimental, DIUx), размещенное прямо в сердце Кремниевой долины и получившее полномочия экспериментировать с новыми технологиями для использования их в военных нуждах, частично оплатило разработки этих летающих машин.



Управление DIUx, расположенное по соседству с военно-гражданским аэропортом Moffett Field, арендованным Google, является частью большой программы, осуществляемой Пентагоном для поиска технологий, которые дадут армии США преимущество. Среди изучаемых технологий - робототехника, аддитивное производство, управление большими объемами данных, кибертехнологии. Среди интересов управления DIUx - и технологии двойного назначения, которыми занимается коммерческий сектор. Так летающие такси и попали в поле зрения Пентагона.



Однако, как сообщает The Guardian, ни компания Kitty Hawk, за которой стоит соучредитель Google и глава Alphabet Ларри Пейдж, ни стартап Joby Aviation не раскрывают информацию об этом тайном военном финансировании.



По данным газеты, в январе 2017 года 970 тысяч долларов получила от DIUx компания Joby Aviation, а несколько месяцев спустя один миллион долларов получила компания Kitty Hawk. И это при том, что ни одна из компаний не испытывала затруднений с финансированием своих проектов. Миллиардер Ларри Пейдж полностью покрывает все затраты Kitty Hawk, а Joby Aviation получила инвестиции в размере 100 миллионов долларов от Toyota и Intel на разработку электрического летающего такси с вертикальным взлетом-посадкой.



Как подчеркивает The Guardian, Пентагон, финансирующий эти проекты, по закону не сможет использовать в ближайшее время в военных целях воздушные суда Cora и S4. Федеральное управление гражданской авиации (FAA), выдавшее свидетельства летной годности для обоих транспортных средств, указывает, что они не могут быть оснащены никаким оружием.



- Uber и NASA уже разрабатывают проект летающих такси



Отметим, что Kitty Hawk уже получила различные регистрации на свои летающие такси от Федерального управления гражданской авиации (FAA). Cora с размахом крыльев 11 метров и П-образным хвостовым оперением имеет на каждом крыле по шесть электромоторов, которые обеспечивают аппарату возможность вертикальных взлета и посадки, а позади двухместной кабины находится толкающий винт для горизонтального полета.



Это воздушное судно способно летать в автономном режиме и работает только от электричества, не загрязняя окружающую среду. Дальность полета Cora составляет около 100 километров, а максимальная скорость - 240 км/ч. Двухместный самолет может нести на борту 180 кг. Максимальная высота полета - 3 км.



В Новой Зеландии компания Kitty Hawk уже заключила контракт на запуск регулярных коммерческих перевозок такси Cora. Окончательная версия летательного аппарата поступит в производство не позднее 2021 года.





