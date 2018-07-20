Украина не примет тайных планов Путина по Донбассу и Крыму - Яценюк

Экс-премьер-министр Украины, председатель политсовета партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призывает международных партнеров не питать иллюзий по поводу идей президента РФ Владимира Путина, озвученных в Хельсинки на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.



"Переговорные предложения президента Путина - это всегда обман. Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки. За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром. Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решениям. Это переговорная ловушка", - написал А.Яценюк на странице в Фейсбуке в пятницу утром.



Он уверен, что Украина не примет "никаких тайных планов относительно Донбасса и Крыма".



"У Украины есть политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо соблюдать цивилизованные принципы международных отношений. Моральное равенство с агрессором - это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя", - считает А.Яценюк.



Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой источники, В.Путин рассказал российским дипломатам, что на саммите в Хельсинки он предложил президенту США рассмотреть идею референдума, который помог бы решить конфликт на востоке Украины.

