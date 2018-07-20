Россия после Чемпионата мира

В то время как победителем Чемпионата мира по футболу 2018 года стала Франция, можно поразмышлять над вопросом: еще один победитель — Россия? Глобальная эйфория стимулировала экономическую динамику. Если мы взглянем на развитие событий до чемпионатного ажиотажа, то прежде всего нужно сказать о грандиозной подготовительной работе, на которую было потрачено 14 миллиардов долларов.

Более того, опять же согласно официальным данным, эти инвестиции — основной источник роста ВВП, который наблюдается в стране в последнее время…



Как известно, после периода сокращения, который продолжался некоторое время под влиянием нефтяных колебаний и западных санкций, с прошлого года российская экономика стала показывать умеренную динамику. И в этой связи, по мнению правительства, если бы не ЧМ-2018, то в стране до сих пор могли бы фиксироваться отрицательные показатели экономического роста. В рамках различных работ, которые вносят вклад в ВВП в последние годы, было создано порядка 220 тысяч рабочих мест…



Мы говорим о событии, которое привлекло миллионы футбольных болельщиков в Москву и сотни тысяч иностранных посетителей в другие города России (в разных источниках приводятся разные цифры). В этой связи деньги на проживание и питание, которые без оглядки тратила гигантская толпа местных и иностранных любителей футбола, несомненно, осчастливили соответствующие секторы. Наряду с этим сфера транспорта и коммуникаций тоже были первыми, кто получил причитающуюся долю этого высокого интереса. Даже сектор электроники, который обеспечивал освещение матчей, очевидно, остался весьма доволен этим событием.



Прогнозы, связанные с вкладом футбольного турнира в российскую экономику, могут варьироваться в зависимости от учреждений и точек зрения. В то время как правительство выводит на передний план прогноз потенциального вклада в ВВП в размере 26-31 миллиард долларов в период с 2013 по 2023 годы, некоторые российские и иностранные организации больше делают акцент на «временном характере» этого явления. В конечном счете описанные динамики могут иметь и кратковременный приятный отголосок. Более того, можно также ставить вопрос о том, насколько полученная прибыль компенсирует понесенные расходы. Кто-то даже может легко устанавливать связь между чемпионатом и мерами налогового регулирования, которые были приняты правительством во время его проведения.



Честно говоря, эти и другие подобные вопросы возникали не только в отношении России, но и предыдущих стран — организаторов чемпионатов мира. В этой связи полезно также подчеркнуть необходимость отдельного позиционирования краткосрочных и долгосрочных или прошлых и будущих последствий. Поскольку не следует упускать из виду тот факт, что с экономическими сдвигами, которые открыто наблюдаются и ощущаются во время Кубка и до него, смешиваются и некоторые косвенные, неуловимые и не сразу измеримые эффекты.



В числе основных последствий таких чемпионатов, которые рассматриваются и в академической литературе, где предпринимается попытка проанализировать всю эту комплексную картину, мы можем говорить о психологических факторах. Для граждан соответствующей страны вышеупомянутая ситуация вслед за преисполненным веселья и гордости опытом проведения чемпионата под влиянием позитивных эмоций может становиться причиной для оптимистичной экономической атмосферы при возросшей уверенности. Конечно, здесь следует добавить, что мы говорим об эффекте, который имеет разную силу для каждой страны.



Помимо этого, опыт проведения Чемпионата мира может становиться существенным поводом для усиления положительного представления о стране-хозяйке на международном уровне и повышения ценности ее бренда. Соответствующая страна, которая на протяжении месяца не только принимает посетителей, но и находится в центре внимания мировых СМИ, в случае успешного управления процессом может выгодно этим воспользоваться. А это важно с точки зрения оказания влияния на широкие круги, от потенциальных туристов до инвесторов.



Можно сказать, Россия обрела возможность получения значительных преимуществ. Так, известная обстановка еще недавнего времени, при которой футбольных фанатов, покупавших билеты в Россию, предупреждали о поджидающих их рисках, в конечном счете уступила место позитивным строкам даже в тех иностранных СМИ, где эта страна часто выходила на передний план в негативном контексте. По выражению президента ФИФА, Чемпионат мира — 2018 сломал негативные стереотипы о России.



Если Москва сможет распространить этот редкий опыт на долгосрочную перспективу, то чемпионат станет критическим этапом для дальнейшего развития.



Источник: Yeni Safak



