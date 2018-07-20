Финляндия подсчитала стоимость встречи Трампа и Путина

Стоимость организации встречи президента США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки превысила 4 миллиона евро. Пока это предварительная оценка, а итоговая сумма будет названа осенью, сообщает УНН со ссылкой на Yle.



Большую часть итоговой суммы - порядка 2,7 миллиона евро - оплатит МВД Финляндии. Из этих денег 2 миллиона потрачено на усиленную работу столичной полиции в стране, остальное - на работу центральной криминальной полиции, полиции безопасности и пограничной службы. Оборонительным силам за помощь в охране министерство переведет 400 тысяч евро, однако в этих расчетах пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.



Второй по величине счет – порядка 1-1,15 миллиона евро – выставлен министерству иностранных дел Финляндии. Наибольшая часть этих денег потрачена на аренду дворца "Финляндии" под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.



Так, 10 тысяч евро стоила сауна и раздача финской клубники и гороха аккредитованным журналистам.



"МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило 150 тысяч евро", – рассказывает начальник пресс-службы министерства Веса Хяккинен.



Еще почти 250 тысяч евро заплатит канцелярия финского президента. Эти деньги пошли на размещение делегации американского президента в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме, принадлежащем государству, за обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.



Дешевле всего встреча Трампа и Путина обошлась администрации Хельсинки. Город потратил на эти цели примерно 200 тысяч евро.

