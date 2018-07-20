В ДТП в Житомирской области погибли 10 человек, еще 10 травмированы – полиция

В Житомирской области на 127 км автодороги Киев - Чоп произошло столкновение маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика, в результате чего погибли 10 человек, еще десятеро госпитализированы с разными травмами. Как сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, в пятницу около 10.40, по предварительным данным, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев - Ровно), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.



"По состоянию на 11.30 известно, что в результате ДТП 10 человек погибли, еще 10 с полученными травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения", - подчеркивается в сообщении.



Авария произошла на 127 км автодороги Киев – Чоп, неподалеку села Глубочица Житомирского района.



В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отделения полиции, патрульные, спасатели и медики.

