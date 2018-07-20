Сенцов практически не ориентируется в датах и его хотели принудительно кормить, - адвокат

Здоровье политзаключенного Олега Сенцова существенно ухудшилось, он практически не ориентируется в датах



Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе в разговоре с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.



"У него уже был второй кризис, но Олег не может назвать точную его дату или же на который день после встречи с сестрой он произошел. Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что значит, со слов адвоката, заливать энтерально большие стаканы питательной смеси. Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь употребляет, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси днем", - написала Денисова.



Кроме того, у Сенцова ухудшилось здоровье и ослабла сердечная мышца.



"Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хуссейну, Генеральному секретарю Совета Европы Турбьорну Янгланду, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по организации визита их представителей в колонию, где содержится Олег Сенцов, для проверки данной информации", - добавила Денисова.



Также омбудсмен призвала международные организации повлиять на Кремль, чтобы освободили Сенцова и всех политзаключенных.

