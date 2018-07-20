Бельгия закрыла свое воздушное пространство из-за компьютерного сбоя

Авиационные власти Бельгии были вынуждены на полтора часа закрыть воздушное пространство страны из-за компьютерного сбоя. Об этом пишет The Independent.



В это время самолеты не могли приземляться или вылетать из аэропортов королевства. Прибывающие рейсы были перенаправлены в другие страны.



По утверждению оператора Belgocontrol, обеспечивающей управление воздушным трафиком, сбой касался загрузки полетных данных. «Это довольно специфический сбой, мы не уверены, что вся информация о полетах была правильной», — заявил представитель компании.



Полеты были возобновлены в 17:30.

