«Днепроазот» возобновляет производство хлора

20 июля АО «Днепразот» возобновляет работу хлорной группы цехов, сообщается на сайте предприятия. В настоящее время на предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции.



По вопросам поставок жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной предприятие просит обращаться в отдел реализации АО «Днепразот» для заключения прямых договоров на поставку.

Напомним, на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, поскольку в середине июня «Днепроазот», который является производителем жидкого хлора, необходимого водоканалам для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что прекращает поставки и останавливает производство реагента.



Как отмечают на предприятии, это вынужденный шаг, поскольку из-за подорожания энергоресурсов производство их продукции стало невыгодным.



Сложившуюся ситуацию пытались исправить с помощью привлечения правительства и СНБО, но, несмотря на достигнутые договоренности с руководством «Днепразота», производство хлора пока не восстановлено.

