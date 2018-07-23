ФСБ задержала участников преступной группы за контрабанду оружия из ЕС в Россию

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали участников межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к контрабандным поставкам оружия из стран Евросоюза в Россию. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по местам проживания задержанных изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, 2 противотанковых ружья)", - сообщили в ЦОС. Также изъяты 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет АГС-17, самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов, глушители, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию.



"Прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов", - отметили в ФСБ.



Члены преступной группы задержаны. Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению их противоправной деятельности.

