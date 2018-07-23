НАБУ вызвала Онищенко на допрос в четверг

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает на допрос в качестве подозреваемого беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте НАБУ 23 июля Повестка подписана следователем 20 июля. В помещении бюро Онищенко ждут 26 июля для участия в процессуальных действиях в уголовном производстве 42015110000000121.

В Украине нардеп Александр Онищенко подозревается в создании преступной организации и завладении денежными средствами от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Ущерб государства оценивается в свыше 740 млн грн.



18 декабря 2018 суд дал разрешение на заочное расследование в отношении Александра Онищенко, его матери и еще четырех фигурантов. В то же время Испания рассматривает запрос об экстрадиции Онищенко в Украину.

