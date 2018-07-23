Нетаньяху проведет встречу с Лавровым и главой Генштаба РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что встретится в понедельник в Иерусалиме с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым для обсуждения сирийской проблематики.



"Я встречусь сегодня с российской делегацией во главе с министром иностранных Лавровым и начальником Генштаба РФ Герасимовым в соответствии с договоренностью с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым я говорил по телефону несколько дней назад, - сказал Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства. - Я обсужу с ними региональную проблематику, прежде всего - ситуацию в Сирии".



Глава израильского кабмина также подтвердил, что Израиль "настаивает на выполнении соглашения о разделении сил с Сирией от 1974 года таким образом, каким оно выполнялось на протяжении десятилетий до начала гражданской войны в Сирии". "Израиль продолжит действовать против любых попыток Ирана и его сателлитов закрепиться в военном отношении в Сирии", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила его пресс-служба.



Премьер Израиля 11 июля встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве и охарактеризовал этот контакт как "очень важный". В целом же, по его мнению, российско-израильские переговоры дают возможность повысить безопасность и уровень доверия в Ближневосточном регионе.



17 июля президент США Дональд Трамп на рабочей встрече с членами Конгресса сообщил, что Россия, США и Израиль запустили активный процесс трехсторонних переговоров, затрагивающих Сирию и обеспечение безопасности еврейского государства.

